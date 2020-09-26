Логово язычников: Как учитель Огнемир капище вдоль трассы восстановил

18:20, 26 сентября 2020, ПАИ

Колумнист ПАИ Николай Бесклевный продолжает путешествие по дорогам России и делится своими впечатлениями. В прошлом материале наш автор добрался до Орловской области.

В Орловской области мы сделали еще одну познавательную остановку, короткую и последнюю в первый день нашего пути на юг.

На десятом километре дороги Орёл – Липецк всегда привлекал моё внимание дорожный указатель «Капище Перуна». Сколько лет проезжал мимо этого места и каждый раз в голове мелькали вопросы – что такое «капище», кто такой «Перун», очень я далёк от истории и традиций язычества. Хотя и понимаю, что язычество - глубокое прошлое славян и стыдно не знать истории своих древних корней. Слишком уж скудные познания на эту тему я получил в свое время. Перун был одним из самых почитаемых богов у славян. Почти во всех славянских городах были капища, ему посвящённые. После крещения Руси, все капища были уничтожены. Но, оказывается, и современные неоязыческие общины, восстанавливающие традиции славян, подвергаются гонениям. Так в 2007 году по решению властей Санкт-Петербурга было снесено Всеславянское капище, воссозданное общественниками на прежнем месте в черте культурной столицы. Ученые, изучающие историю язычества, утверждают, что и Москва построена сплошь на капищах. В наше время существует 7-8 восстановленных древних святилищ на всей территории бывшей древней Руси и одно из них – в Орловской области.

И вот, наконец-то, в этот раз я решился заглянуть на это место со столь грозным и таинственным названием. Отъезжать с дороги далеко не пришлось. «Логово современных язычников» - так часто называют этот крошечный кусочек орловской земли - располагается всего в трехстах метрах от автомагистрали. Организовал «логово» на своей усадьбе местный сельский учитель математики и физики, называющий себя Огнемиром. Здесь во время древнеславянских праздников собираются не только современные почитатели язычества, но и сотни туристов со всей страны. Капище – это место, где мои далёкие-предалёкие предки молились своим богам и выполняли ритуальные жертвоприношения. Выбрал это место Огнемир не случайно, а скорее вычислил – он восстановил и организовал современное капище на одном из самых высоких мест Средне-Русской возвышенности. Святилище восстановлено по всем канонам – площадка в виде правильного круга обнесена большими валунами, посредине – плоский жертвенный камень, в северной части площадки врыты три чура – высокие дубовые столбы с ликами языческих богов, центральный – бог Перун.

Воссозданием капища орловский учитель Огнемир подчеркивает, что традиции язычества живы и с каждым годом их последователей и почитателей становится всё больше. Понравилась мне своим глубоким смыслом и полевая дорога, ведущая к капищу. В ее начале, как и полагается по традициям русских былин, находится камень-указатель, испещренный загадочными знаками и символами. А вдоль всей дороги, для просвещения таких далеких от древней истории как я, уставлен длинный ряд плакатов славянской мудрости: «Будь сильным, слабых в этом мире достаточно», «Самое трудное – победить себя». И еще очень много правильных слов я прочитал, пройдя вдоль этой древнеславянской дороги. Не зря орловское капище здесь называют местом силы.

К намеченному заранее месту ночлега, мы добрались очень поздно. Первый день нашего путешествия на юг завершился в липецком городке Ливны в придорожном гостиничном комплексе. Мы всегда стараемся останавливаться именно здесь – и не дорого (2400 руб. за троих), а главное всегда чисто, уютно и в номере есть все необходимое. Завтра мы выезжаем на автомагистраль М-4 «Дон» и пока планируем лишь одну туристическую остановку в Каменск-Шахтинске Ростовской области с посещением уникального музея «Сделано в СССР».