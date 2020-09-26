Публикуем фоторепортаж с открытия выставки костюмов Надежды Васильевой и Ольги Михайловой в Пскове

21:55, 26 сентября 2020, ПАИ

Художницы по костюмам и обладатели престижных премий представили сегодня более сотни нарядов и аксессуаров со съемочных площадок. В том числе и созданные для кинокартины «Конек-Горбунок». Материалы для них привозили со всего мира: ситец из Китая, лен - из Италии, а экзотические ткани - из Индии, сообщили организаторы выставки. Часть великолепного собрания - в фоторепортаже корреспондента ПАИ.



Ранее ПАИ рассказывало о том, почему обладательницы премии «Ника» горды показывать свои работы псковичам, и о том, что Псков первым увидел костюмы к фильму «Конек-Горбунок».

