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Культура

Публикуем фоторепортаж с открытия выставки костюмов Надежды Васильевой и Ольги Михайловой в Пскове

  • Фоторепортаж с открытия выставки костюмов Надежды Васильевой и Ольги Михайловой в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ.
  • Фоторепортаж с открытия выставки костюмов Надежды Васильевой и Ольги Михайловой в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ.
  • Фоторепортаж с открытия выставки костюмов Надежды Васильевой и Ольги Михайловой в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ.
  • Фоторепортаж с открытия выставки костюмов Надежды Васильевой и Ольги Михайловой в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ.
  • Фоторепортаж с открытия выставки костюмов Надежды Васильевой и Ольги Михайловой в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ.
  • Фоторепортаж с открытия выставки костюмов Надежды Васильевой и Ольги Михайловой в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ.
  • Фоторепортаж с открытия выставки костюмов Надежды Васильевой и Ольги Михайловой в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ.
  • Фоторепортаж с открытия выставки костюмов Надежды Васильевой и Ольги Михайловой в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ.
  • Фоторепортаж с открытия выставки костюмов Надежды Васильевой и Ольги Михайловой в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ.
  • Фоторепортаж с открытия выставки костюмов Надежды Васильевой и Ольги Михайловой в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ.
  • Фоторепортаж с открытия выставки костюмов Надежды Васильевой и Ольги Михайловой в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ.
  • Фоторепортаж с открытия выставки костюмов Надежды Васильевой и Ольги Михайловой в Пскове
    Фото: Фото: ПАИ.
  • Фоторепортаж с открытия выставки костюмов Надежды Васильевой и Ольги Михайловой в Пскове
    Фото: ПАИ.

 

Художницы по костюмам и обладатели престижных премий представили сегодня более сотни нарядов и аксессуаров со съемочных площадок.  В том числе и созданные для кинокартины «Конек-Горбунок». Материалы для них привозили со всего мира: ситец из Китая, лен - из Италии, а экзотические ткани - из Индии, сообщили организаторы выставки. Часть великолепного собрания - в фоторепортаже корреспондента ПАИ.


Ранее ПАИ рассказывало о том, почему обладательницы премии «Ника» горды показывать свои работы псковичам, и о том, что Псков первым увидел костюмы к фильму «Конек-Горбунок».
 

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