Царские наряды представила сегодня в Пскове лауреат премии «Ника» Надежда Васильева

21:06, 26 сентября 2020, ПАИ

Художнику по костюмам фильмов «Брат» и «Мастер и Маргарита» нравится показывать свои работы в провинции. Об этом она сообщила сегодня на открытии выставки в галерее «ЦЕХ» при Псковском театре драмы, передает корреспондент ПАИ.

Один из лучших российских художников по костюмам представила псковичам множество царских и крестьянских нарядов, сотню головных уборов и украшений.

Выставка открылась в рамках Пушкинского театрального фестиваля. Вместе с Надеждой Васильевой Псков посетила художник по костюмам Ольга Михайлова, создававшая костюмы для фильма «Матильда» и наряду с Васильевой получившая за это премию «Ника».

Надежда Васильева отметила, что ей очень нравится показывать свои работы в разных русских городах. В провинции она видит отклик русского народа на свое творчество. Ощущение счастья для художника достигается только в русских городах.

Художник также подчеркнула, что Псков - очень красивый город. И они с Ольгой Михайловой гордятся, что показывают выставку в Пскове.

Режиссер Дмитрий Месхиев отметил: «Я считаю, что для нашего фестиваля, для города Пскова это колоссальное культурное событие».

Ранее ПАИ сообщало о том, что в Пскове откроется выставка художника по костюмам фильмов Алексея Балабанова.