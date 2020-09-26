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Общество

С 1 октября пенсии и детские пособия будут зачисляться только на карту «Мир»

В России с 1 октября пенсии и детские пособия будут зачисляться только на карту «Мир». Об этом сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт.

В случае использования карт других платежных систем необходимо будет перевести выплаты на карту «Мир». После замены банковской карты новые реквизиты счета необходимо сообщить в Пенсионный фонд.

Отметим, что при этом не отменяется выдача пособий гражданам в виде наличных или путем зачисления денежных средств на банковской счет, не привязанный к банковской карте.

Для тех пенсионеров, которым выплаты зачисляются на счет по вкладу или доставляются на почту, пенсии будут доставляться так же, как и раньше.

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