С 1 октября пенсии и детские пособия будут зачисляться только на карту «Мир»

23:10, 26 сентября 2020, ПАИ

В России с 1 октября пенсии и детские пособия будут зачисляться только на карту «Мир». Об этом сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт.

В случае использования карт других платежных систем необходимо будет перевести выплаты на карту «Мир». После замены банковской карты новые реквизиты счета необходимо сообщить в Пенсионный фонд.

Отметим, что при этом не отменяется выдача пособий гражданам в виде наличных или путем зачисления денежных средств на банковской счет, не привязанный к банковской карте.

Для тех пенсионеров, которым выплаты зачисляются на счет по вкладу или доставляются на почту, пенсии будут доставляться так же, как и раньше.