Православные отмечают Воздвиженье: что нельзя делать в этот день

12:13, 27 сентября 2020, ПАИ

27 сентября отмечается церковный праздник Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, сообщает calend.ru. Он был установлен в память обретения Креста, которое произошло в IV веке в Иерусалиме. По преданию, его нашла мать императора Константина Великого царица Елена. Она организовала раскопки, в ходе которых была обнаружена пещера Гроба Господня, а неподалеку — три креста. Узнать тот, на котором распяли Христа, помогло чудо: больная женщина, прикоснувшись к нему, получила исцеление.



Главные праздничные мероприятия в этот день совершались в церквях. Вернувшись из храма, крестьяне приступали к своим повседневным делам и заботам. Однако название праздника нашло отражение в народных поговорках. Воздвижение на Руси называли также Вдвиженьем или Сдвиженьем — словами, обозначавшими какое-то движение, изменение состояния. «Пришло Сдвижение — кафтан с шубой сдвинулся», — говорили в народе, подмечая, что зима «придвигается», а лето и осень «отодвигаются».



Праздник был постным. Считалось, что «кто на Воздвиженье постится, тому семь грехов простится». Чаще всего в этот день ели капусту и блюда из нее. «На Воздвиженье у доброго молодца капуста у крыльца»; «Смекай, баба, про капусту — Воздвиженье пришло», — говорили люди. За три дня до праздника кочаны было принято убирать с огорода, а далее в течение недели, а то и двух крестьянки занимались заготовкой капусты на зиму. Обычно это делали сообща — на капустных вечерках, которые сопровождались шутками и байками.



Продолжались в это время и девичьи вечерки. Существовало поверье, что если девушка, собираясь в этот день на посиделки, семь раз прочтет особый заговор, то ее полюбит приглянувшийся ей парень.



Важных дел на Воздвиженье начинать было нельзя, иначе все могло пойти прахом. Нежелательно давать деньги взаймы – это может помешать благополучию всей семьи.

Запрещалось также ходить в лес, где в это время медведь себе берлогу устраивает, а леший осматривает свое царство. Готовились к зиме и змеи, которые прятались под трухлявые пни и лежали там без движения. Говорили, что если змея на Воздвиженье кого-нибудь ужалит, то не сможет уползти и спрятаться от мороза.



В это время уже случались заморозки, но они еще не были страшны. «Воздвиженские зазимки не беда, что-то скажет Покров-батюшка», — подмечали в народе.