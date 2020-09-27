0
17:42
Отопительный сезон в многоэтажках Пскова начнётся 28 сентября
17:10
Дракониды, противостояние Марса и голубая Луна: что можно увидеть на звёздном небе в октябре
14:37
Как избежать гриппа — эксперт рассказала о плюсах вакцинации
14:05
Хорошая погода позволила псковичам увидеть Юпитер, Марс и звезду Альтаир
12:36
Фотографии военных лет предоставил архив Псковской области для проекта «Образы войны»
12:13
Православные отмечают Воздвиженье: что нельзя делать в этот день
10:43
37 новых случаев коронавируса обнаружили в Псковской области
Еще новости
Общество

Александр Котов: Машиностроение признано стратегическим направлением экономики региона

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов машиностроительной отрасли Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Александр Котов напомнил, что отрасль машиностроения признана стратегическим направлением экономического развития Псковской области – совокупная доля машиностроения и электротехники в промышленном производстве региона составляет около 40%.

Ведущие позиции машиностроения обусловлены как исторически сложившейся ситуацией – сразу после окончания Великой Отечественной войны в области стали создаваться первые машиностроительные предприятия, так и современным состоянием этого сектора экономки – региональное машиностроение из года в год показывает высокие темпы роста, говорится в поздравлении.

«Устойчивый рост машиностроительного комплекса региона достигается профессиональным трудом работников отрасли, сохранением производственных традиций, внедрением новых технологий, соблюдением стандартов качества выпускаемой продукции, государственной поддержкой промышленности», - подчеркнул Александр Котов.

В заключение он пожелал работникам и ветеранам машиностроения успехов, здоровья и благополучия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Отопительный сезон в многоэтажках Пскова начнётся 28 сентября
27 сентября 2020
Отопительный сезон в многоэтажках Пскова начнётся 28 сентября
Хорошая погода позволила псковичам увидеть Юпитер, Марс и звезду Альтаир
27 сентября 2020
Хорошая погода позволила псковичам увидеть Юпитер, Марс и звезду Альтаир
Фотографии военных лет предоставил архив Псковской области для проекта «Образы войны»
27 сентября 2020
Фотографии военных лет предоставил архив Псковской области для проекта «Образы войны»
Православные отмечают Воздвиженье: что нельзя делать в этот день
27 сентября 2020
Православные отмечают Воздвиженье: что нельзя делать в этот день
37 новых случаев коронавируса обнаружили в Псковской области
27 сентября 2020
37 новых случаев коронавируса обнаружили в Псковской области
Всемирный день туризма отмечается 27 сентября
27 сентября 2020
Всемирный день туризма отмечается 27 сентября
Логово язычников: Как учитель Огнемир капище вдоль трассы восстановил
26 сентября 2020
Логово язычников: Как учитель Огнемир капище вдоль трассы восстановил
Спасатели вынесли мужчину из горящего общежития в Псковском районе
26 сентября 2020
Спасатели вынесли мужчину из горящего общежития в Псковском районе

Идет загрузка...