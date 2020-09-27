Александр Котов: Машиностроение признано стратегическим направлением экономики региона

11:30, 27 сентября 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов машиностроительной отрасли Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Александр Котов напомнил, что отрасль машиностроения признана стратегическим направлением экономического развития Псковской области – совокупная доля машиностроения и электротехники в промышленном производстве региона составляет около 40%.

Ведущие позиции машиностроения обусловлены как исторически сложившейся ситуацией – сразу после окончания Великой Отечественной войны в области стали создаваться первые машиностроительные предприятия, так и современным состоянием этого сектора экономки – региональное машиностроение из года в год показывает высокие темпы роста, говорится в поздравлении.

«Устойчивый рост машиностроительного комплекса региона достигается профессиональным трудом работников отрасли, сохранением производственных традиций, внедрением новых технологий, соблюдением стандартов качества выпускаемой продукции, государственной поддержкой промышленности», - подчеркнул Александр Котов.

В заключение он пожелал работникам и ветеранам машиностроения успехов, здоровья и благополучия.