Александр Котов поблагодарил воспитателей за теплоту и внимание к детям

13:21, 27 сентября 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания (ПОС) депутатов Александр Котов поздравил с праздником воспитателей и дошкольных работников Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

«Работа воспитателя – очень нужный, нелёгкий и уважаемый труд. Занимаясь присмотром за детьми, их образованием и воспитанием, вы берёте на себя ответственность за жизнь и судьбу малышей. Воспитатель для ребёнка должен быть и мудрым педагогом, и заботливым родителем, и верным другом, и понимающим наставником. Конечно, чтобы справиться с такой задачей, мало одного профессионализма – нужно всей душой любить детей и отдавать им своё сердце», - отметил Александр Котов.

Он поблагодарил воспитателей за теплоту и внимание к детям и пожелал им здоровья, семейного счастья, профессиональных успехов и благополучия.