37 новых случаев коронавируса обнаружили в Псковской области

10:43, 27 сентября 2020, ПАИ

37 новых случаев коронавируса обнаружили в Псковской области, сообщил в своем Instagram губернатор Михаил Ведерников. Таким образом общее число заражений с момента начала эпидемии достигло 5 398 случаев.

За минувшие сутки из псковского ковид-центра выписались 19 выздоровевших пациентов. Всего за этот период с коронавирусом сумели справиться 4 020 человек.

Количество умерших по-прежнему остаётся на цифре 65.

Губернатор отметил, что эпидемиологическая обстановка в регионе остается прогнозируемой. «Причин для волнения нет, но не стоит забывать, что ковид не исчез и по-прежнему опасен. Берегите себя и своих близких», - написал Михаил Ведерников.