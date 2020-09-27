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Общество

37 новых случаев коронавируса обнаружили в Псковской области

37 новых случаев коронавируса обнаружили в Псковской области, сообщил в своем Instagram губернатор Михаил Ведерников. Таким образом общее число заражений с момента начала эпидемии достигло 5 398 случаев.

За минувшие сутки из псковского ковид-центра выписались 19 выздоровевших пациентов. Всего за этот период с коронавирусом сумели справиться 4 020 человек.

Количество умерших по-прежнему остаётся на цифре 65.

Губернатор отметил, что эпидемиологическая обстановка в регионе остается прогнозируемой. «Причин для волнения нет, но не стоит забывать, что ковид не исчез и по-прежнему опасен. Берегите себя и своих близких», - написал Михаил Ведерников.

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