Работоспособностью воспитателей восхитилась Елена Полонская

11:08, 27 сентября 2020, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская поздравила с профессиональным праздником воспитателей, работников дошкольных учреждений и ветеранов педагогического труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Елена Полонская подчеркнула, что дошкольный возраст - особенно важный в жизни ребенка. Именно в это время закладываются основы его характера, формируется личность. Благополучное детство завит от мудрости тех, кто занимается его воспитание, кто терпелив и внимателен к внутреннему миру малыша.

«Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная работоспособность раскрывать таланты, пробуждать в детях любознательн6ость, умение учить трудолюбию, доброте, отзывчивости. Благодарю вас за профессионализм, душевную щедрость, теплоту и заботу о детях. Желаю вдохновения, радости и любви воспитанников! Счастья. Здоровья и благополучия вам и вашим семьям! Пусть забота и доброта, которую вы им дарите, вернется вам многократно», - говорится в поздравлении.