За фиктивную регистрацию иностранца великолучанке грозит наказание
В Великолукском районе безработная 27-летняя девушка фиктивно зарегистрировала в своем доме иностранного гражданина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Великолучанка оформила фиктивную регистрацию в своем доме в деревне Дубрава-1 для гражданина Узбекистана. Девушка дала признательные показания. Проводится проверка.
Полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.