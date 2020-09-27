0
17:42
Отопительный сезон в многоэтажках Пскова начнётся 28 сентября
17:10
Дракониды, противостояние Марса и голубая Луна: что можно увидеть на звёздном небе в октябре
14:37
Как избежать гриппа — эксперт рассказала о плюсах вакцинации
14:05
Хорошая погода позволила псковичам увидеть Юпитер, Марс и звезду Альтаир
12:36
Фотографии военных лет предоставил архив Псковской области для проекта «Образы войны»
12:13
Православные отмечают Воздвиженье: что нельзя делать в этот день
10:43
37 новых случаев коронавируса обнаружили в Псковской области
Еще новости
Общество

Фотографии военных лет предоставил архив Псковской области для проекта «Образы войны»

Фото из Instagram госархива Псковской области

Фотографии военных лет предоставил Государственный архив Псковской области для проекта «Образы войны». Об этом сообщается в Instagram архива.

«Вот и пришло время узнать о результатах реализации проекта «Образы войны». Рекомендуем познакомиться с одноименным сайтом, который вобрал в себя тысячи уникальных фотографий времен Великой Отечественной войны, - говорится в записи архива. - Среди тем, объединивших снимки: «Герои и подвиги», «Люди и техника», «Освобождение городов», «Битвы», «Нацистские преступления и Нюрнбергский процесс», «Партизаны и подпольщики», «Победа!», «Отношения с союзниками», «Тыл в годы войны», «Военнопленные», «Дети и война», «1941-1945», «Восстановление хозяйства». Есть портретный раздел «Псковский партизан».

 

Фото из Instagram госархива Псковской области

«Мы горды тем, что сотрудники Государственного архива Псковской области и регионального отделения Российского исторического общества были причастны к реализации проекта», - отметили авторы поста.

Проект приурочен к 75-летию Великой Победы. Организаторами выступили Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество совместно с Российским государственным архивом кинофотодокументов, Российский фонд культуры, ТАСС, Россотрудничество, Музей Победы, РОСФОТО и Мультимедиа Арт Музей, Москва.

Жители Псковской области тоже могут присоединиться к проекту. Для этого необходимо прислать фотографии военных лет из семейных альбомов с пометкой «год/автор/источник/описание».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Отопительный сезон в многоэтажках Пскова начнётся 28 сентября
27 сентября 2020
Отопительный сезон в многоэтажках Пскова начнётся 28 сентября
Хорошая погода позволила псковичам увидеть Юпитер, Марс и звезду Альтаир
27 сентября 2020
Хорошая погода позволила псковичам увидеть Юпитер, Марс и звезду Альтаир
Фотографии военных лет предоставил архив Псковской области для проекта «Образы войны»
27 сентября 2020
Фотографии военных лет предоставил архив Псковской области для проекта «Образы войны»
Православные отмечают Воздвиженье: что нельзя делать в этот день
27 сентября 2020
Православные отмечают Воздвиженье: что нельзя делать в этот день
37 новых случаев коронавируса обнаружили в Псковской области
27 сентября 2020
37 новых случаев коронавируса обнаружили в Псковской области
Всемирный день туризма отмечается 27 сентября
27 сентября 2020
Всемирный день туризма отмечается 27 сентября
Логово язычников: Как учитель Огнемир капище вдоль трассы восстановил
26 сентября 2020
Логово язычников: Как учитель Огнемир капище вдоль трассы восстановил
Спасатели вынесли мужчину из горящего общежития в Псковском районе
26 сентября 2020
Спасатели вынесли мужчину из горящего общежития в Псковском районе

Идет загрузка...