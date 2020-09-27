Фотографии военных лет предоставил архив Псковской области для проекта «Образы войны»

12:36, 27 сентября 2020, ПАИ

Фотографии военных лет предоставил Государственный архив Псковской области для проекта «Образы войны». Об этом сообщается в Instagram архива.

«Вот и пришло время узнать о результатах реализации проекта «Образы войны». Рекомендуем познакомиться с одноименным сайтом, который вобрал в себя тысячи уникальных фотографий времен Великой Отечественной войны, - говорится в записи архива. - Среди тем, объединивших снимки: «Герои и подвиги», «Люди и техника», «Освобождение городов», «Битвы», «Нацистские преступления и Нюрнбергский процесс», «Партизаны и подпольщики», «Победа!», «Отношения с союзниками», «Тыл в годы войны», «Военнопленные», «Дети и война», «1941-1945», «Восстановление хозяйства». Есть портретный раздел «Псковский партизан».

«Мы горды тем, что сотрудники Государственного архива Псковской области и регионального отделения Российского исторического общества были причастны к реализации проекта», - отметили авторы поста.

Проект приурочен к 75-летию Великой Победы. Организаторами выступили Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество совместно с Российским государственным архивом кинофотодокументов, Российский фонд культуры, ТАСС, Россотрудничество, Музей Победы, РОСФОТО и Мультимедиа Арт Музей, Москва.

Жители Псковской области тоже могут присоединиться к проекту. Для этого необходимо прислать фотографии военных лет из семейных альбомов с пометкой «год/автор/источник/описание».