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Общество

Поддержку машиностроительным предприятиям Псковской области гарантировал Михаил Ведерников

Губернатор Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов машиностроительной отрасли Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В Псковской области не так много машиностроительных предприятий. Но каждое из них особенно ценно, так как способствует росту инвестиционной привлекательности, социальному и экономическому развитию региона. Высокотехнологичная продукция наших заводов выставляется на многих крупных промышленных выставках как в России, так и за рубежом, и везде широко востребована. Так, в этом году в Воронеже была открыта подстанция «Спутник» — один из самых современных энергетических комплексов в России. Приятно, что оборудование для подстанции выпускалось и на нашем великолукском заводе «ЗЭТО», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что машиностроительная отрасль в регионе активно развивается, совершенствует своё производство, осваивает новые виды продукции, выполняет все поставленные задачи. «В этом заслуга каждого работника, кто отдаёт предприятию свои силы, таланты и мастерство», - отметил губернатор.

«Мы приложим все усилия, чтобы поддержать ключевые машиностроительные предприятия региона, - пообещал Михаил Ведерников. - Уверен, продукция псковских машиностроительных заводов будет прославлять наш регион не только в России, но и за рубежом».

«В этот праздничный день выражаю искреннюю благодарность всем работникам отрасли за добросовестный труд и верность профессии. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов!» - подытожил губернатор.

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