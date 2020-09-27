Как избежать гриппа — эксперт рассказала о плюсах вакцинации

14:37, 27 сентября 2020, ПАИ

Главный внештатный инфекционист Псковской области Ираида Сивачева в прямом эфире ПАИ-live рассказала о том, почему в этом году сделать прививку от гриппа особенно важно, «дружат» ли между собой текущая вакцинация от гриппа и предстоящая — от коронавируса.

Прививка от гриппа как дополнительный бастион от коронавируса

- Ираида Леонидовна, расскажите, пожалуйста, о важности вакцинации на фоне пандемии коронавируса?

- Вакцинация от гриппа всегда была важна. Мы каждый год об этом говорили и выступали в СМИ. Любая вакинация от всех других инфекционных болезней дает шанс не умереть и не дает получить никаких осложнений. С одной стороны, заболеть можно, многие заболевают, но в достаточно легкой форме. С другой стороны, у нас есть клетки иммунологической памяти, которые сохраняют информацию о том, что встречались с этим возбудителем. Этот возбудитель будет вызывать эпидемию вновь и вновь, и тогда человек будет защищен, и тяжелых форм заболеваний, тем более смертельных исходов, у него никогда не будет.

Вирус гриппа, как и любой вирус, хочет жить, он изменяется в пространстве и во времени, поэтому некоторые последовательности повторяются от сезона к сезону. В этом году Всемирная организация здравоохранения предложила штампы, которые будут нас защищать.

Особенность коронавирусной инфекции такова, что большинство заболеваний протекает в легкой форме и даже бессимптомной форме, но все-таки люди встречаются с этим вирусом, а заболевая, они приобретают иммунитет. Наш главный санитарный врач уже говорил об этом: коронавирусная инфекция будет приобретать характер такого же сезонного заболевания, как грипп.

Но когда будут сочетаться эти две инфекции, лечить человека будет крайне сложно. Отсюда, из сочетания двух инфекций, одна будет утяжелять другую, будет большое количество тяжелых форм.

В 2020 году вакцинация от гриппа принципиально важна. Это является основной профилактической задачей для всей страны и, в том числе, для Псковской области - быть защищенным от гриппа. Ведь человечество встретилось с новым серьезным вирусом, который вызывает не только заболевание, но и смертельные исходы. Вакцина содержит штамм, который будет циркулировать в этом году.

Штаммы для разработки вакцин нам предлагает Всемирная организация здравоохранения, слежение за гриппом происходит на земле постоянно. Отслеживаются все вирусы, которые циркулируют в северном и южном полушарии, и таким образом рождаются разрабатываются вакцины для защиты населения от заразного заболевания.

Идеальный вариант таков: сначала защититься от гриппа, а потом уже, к концу года провакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Приятные цифры

- Как население реагирует на вакцинацию от гриппа? Чуть ли не рекордные цифры по количеству привитых.

- Вы знаете, для нас эти цифры очень приятные. Впервые за много лет по истечению такого короткого периода времени, у нас уже привилось 28,9 % населения. Это больше 108 тысяч (взрослых 94 тысячи с небольшим, детей чуть больше 14 тысячи). Чуть меньшее количество вакцинации детей объясняется тем, что вакциана поступила несколько позже. Детишки пошли в школьные и дошкольные учреждения, и когда они встречаются, появляются респираторные заболевания. Когда человек болеет, должно пройти как минимум две недели после поправки, тогда ему можно будет прививаться.

Таким темпам мы очень рады и очень удивлены, это очень классно. Если будет продолжаться так вакцинация, то проблема гриппа для жителей Псковской области сойдет на нет.

- Какие дальше планы?

- Мы планируем привить 60 % населения Псковской области, это больше 300 тысяч.

Кому нельзя прививаться от гриппа

- Что должен спрашивать врач, когда я прихожу к нему на прививку от гриппа?

- Во-первых, он должен спросить про все заболевания, должен также спросить про аллергические реакции.

- У меня спрашивали про реакцию на куриные яйца.

- Абсолютно верно, потому что при создании вакцины от гриппа используют куриные эмбрионы. Те люди, кто болеет бронхиальной астмой, бронхитами, говорят, что им противопоказана эта вакцинация, но это совершенно не так.





Аллергическая реакция может быть только на куриный белок, потому что он используется в производстве вакцины, а другие все состояния, помимо обостренных хронических заболеваний, например, простудные и респираторные заболевания могут послужить медицинским отводом, но через две недели, как вы поправитесь, нужно вакцинироваться. Вакцина практически не дает нежелательных явлений, когда все эти факторы учтены.

- Какие недомогания человек может почувствовать, через какое время? На что ему следует обратить внимание?

- У каждого человека это индивидуально. Эти нежелательные явления могут быть местного характера. То есть, если вам сделали укол, то в этом месте может появиться боль, гиперемия, покраснение. Но местные явления не часто встречаются, крайне редко. Что касается общих проявлений, то может возникнуть такой синдромный комплекс, который будет чуть напоминать грипп, будто вы немного заболели: может подняться небольшая температура, примерно до 37 градусов и все стертые показания гриппа. После двух-трех дней это все проходит. Человек получает защиту и может встречаться с вирусом совершенно безбоязненно.

Когда надо успеть сделать прививку от гриппа?

- В какой период стоит сделать прививку от гриппа? Когда уже будет ее поздно делать, она перестанет быть эффективной?

- Нужно вакцинироваться до конца сентября и начале октября, в обязательном порядке. Нам бы хотелось, чтобы все наше население вакцинировалось где-то в пределах одного месяца, потому что следующая вакцинация будет уже от коронавируса.

- То есть должен быть временной люфт между двумя вакцинациями?

- Пройти должно не менее месяца. Тогда уже можно рассуждать о другой вакцинации. Но вакцинация от гриппа - это сейчас главная задача, которую должен выполнить каждый гражданин. Если он гражданин нашей страны, то он должен предпринять все меры для того, чтобы сохранить свое здоровье. Меры какие? Пойти и вакцинироваться от гриппа. То есть вам государство предлагает защиту, а вы должны этой защитой воспользоваться.

Привиться, кстати, можно абсолютно бесплатно.

- Почему раньше люди не доверяли тем вакцинам, которые делались в поликлиниках? Сейчас вроде этого нет уже.

- Технологические процессы совершенствуются. Институты, которые занимаются производством вакцин , получают специальные европейские заключения, после которого имеют право свою продукцию выпускать и пускать в гражданский оборот. Требования для всех одинаковые, что в Российской Федерации, что и в Бельгии, что в Германии. Только после этого наши все вакцины поступают в гражданский оборот.

Противники вакцинации были всегда. Все равно будут люди, которые будут считать, что это вредно.





Это совершенно не вредно. Дело в том, что наша иммунная система создана для того, чтобы защищать, но, вы понимаете, можно защититься по-разному. Можно тяжело переболеть гриппом и получить к этому серотипу гриппа антитела, а к другому серотипу вы ничего не получите. А вот ежегодная прививка будет достаточно хорошо вас защищать.

Я никогда не понимала и не понимаю, может быть, потому что у меня есть медицинское образование, людей, которые так категоричны и негативно относятся к вакцинации. По меньшей мере это просто странно.

Человеческое общество прагматично. Оно делает все, чтобы оградить себя от заболеваний. Это же то состояние, которое влияет на все: на экономическое положение, например, и на многие другие факторы. Создавая те или иные вакцины, мы спасали многие человеческие жизни. У нас есть иммунная система, которая должна отвечать на тот или иной вирусный агент и формировать у нас антитела, для того, чтобы они от этих агентов нас с вами защищали.

Переболеть можно, без прививки. Но, во-первых, это тяжело и неизвестно, чем это закончится, выйдите вы из этого состояния с осложнениями или нет. Выйдите ли вы с антителами, которые получите от перенесенной болезни достаточно крепким или здоровым, или у вас возникнут какие-то нездоровые факторы, которые будут сопровождать всю жизнь.

Приучаемся к маскам

- Во время эпидемии коронавируса, котораядо сих пор продолжается, вошло в практику ношение медицинских масок. На ваш взгляд, будут ли люди носить медицинские маски во время эпидемии гриппа?

- Мы эту проблему уже с коллегам обсуждали, вспоминая пандемию 2009 года. Почему нужно всегда что-то делать так, чтобы это было исподволь? Ведь все всегда хорошо работает везде, во всех сферах человеческой жизни, в том числе и в области здравоохранения, когда человек это делает сознательно. Одно дело, когда вас заставляют и вы как ребенок, которому это не нравится. Вам сказали одеть маску, а он забежал за угол и снял ее тут же, и потом не будет надевать ее или только из-под палки. Когда человек это делает сознательно, то ношение маски - это вообще такой серьезный метод защиты. Если бы было ношение масок как при коронавирусной инфекции в эпидемии гриппа 2009-2010 гг., то количество заболевших было бы существенно меньше.