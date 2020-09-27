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В Плюсском районе «десятка» улетела в канаву после столкновения с «десяткой»

Фото газеты "Плюсский край"

27 сентября в деревне Игомель Плюсского района бордовый ВАЗ-2110 улетел в канаву после столкновения с чёрным ВАЗ-2110, сообщили Псковскому агентству информации в газете «Плюсский край».

Фото газеты "Плюсский край"

Водитель черной «десятки» не пострадала. В бордовом автомобиле в результате ДТП пострадали 54-летний водитель и 80-летний пассажир. Водитель с травмой грудной клетки и пассажир с травмой спины госпитализированы в Псковскую областную больницу.  

Очевидцы предполагают, что бордовая машина уходила от столкновения, так как удар по касательной. В результате она улетела в придорожную канаву.

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