15-летний пскович на мотоцикле пострадал в ДТП с Chevrolet Aveo

17:38, 27 сентября 2020, ПАИ

На перекрёстке в деревне Неёлово-1 Псковского района 15-летний мотоциклист врезался в Chevrolet Aveo. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, автомобиль двигался по трассе в сторону Пскова, когда его «догнал» мотоциклист, не рассчитавший скорость.

В результате столкновения подростка выкинуло на встречную полосу. Встречных автомобилей на полосе не оказалось. Мальчик получил переломы ног. Сейчас им занимаются медики. Принято решение о госпитализации пострадавшего. На месте также работают сотрудники ДПС. Обстоятельства происшествия выясняются.