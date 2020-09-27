ФОТОФАКТ: Субботник провели в Гдове у реки и крепости

18:33, 27 сентября 2020, ПАИ



27 сентября активные гдовичи совместно с региональным оператором по обращению с коммунальными отходами в Псковской области ООО «ЭкоПром» провели субботник. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

Активные жители вооружившись граблями и мётлами, за несколько часов убрались на мостах над рекой Гдовкой и аллее у речки. Гдовичи прошлись и по крепости, скосили траву у памятника Александру II, спилили ветви, мешающие читать на крепостной стене табличку с информацией о значимых годах для города и его уникального каменного сооружения.

В газете отметили, что активистам не удалось всё убрать и почистить, поэтому любой житель Гдова может выйти на наведение чистоты, тем самым приложив руку к благоустройству своего города.