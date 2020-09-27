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Общество

Великолукские спортсмены заняли призовые места в кубке России по панкратиону

Фото: группа Вконтакте клуба «Отечество – Псковская область»

Воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» заняли призовые места в кубке России по панкратиону. Об этом сообщает клуб спортивных единоборств в своей группе Вконтакте. 

В Севастополе завершился кубок России, который проходил с 26 по 27 сентября.  В соревнованиях приняло участие более 200 спортсменов из 28 регионов страны. 


Фото: группа Вконтакте клуба «Отечество – Псковская область»

Участники из Великих Лук в своих весовых категориях заняли: 2 место - Роял Латифов (тренер Ткаченко А.В., Ершов П.Н.); 3 место - Себастьян Бабурин (тренер Тимофеев А.В.); 3 место - Кирилл Титов (тренер Федоров Ю.М.)

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