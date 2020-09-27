ФОТОФАКТ: псковичи фотографируют фонтан на Мирожке

21:34, 27 сентября 2020, ПАИ

Красноармейская набережная заполнена машинами возле плавающего фонтана, установленного в дендропарке Пскова у Мирожского монастыря.

Официальное открытие фонтана-лилии состоялось 12 сентября и скрасило закрытие фестиваля «Музыка на воде». В октябре фонтан уберут на хранение и только в начале мая 2021 года он снова появится на утином пруду.

Сейчас фонтан работает четверг-воскресенье с 20:00 до 22:00. Выходной день и скорое закрытие фонтана вызвали у псковичей желание сделать как можно больше фотографий. Ведь Псковская областная филармония проводит конкурс и за лучшее фото фонтана-лилии в дендропарке псковичам дадут годовой абонемент в филармонию.