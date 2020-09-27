В молебне о здравии героя России Анатолия Романова приняли участие псковские росгвардейцы

22:02, 27 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области прошли мероприятия, посвященные 72-летию Героя России Анатолия Романова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Молебен о здравии Героя Российской Федерации генерал-полковника Анатолия Романова прошел в Храме Александра Невского.

На богослужении, возглавляемом почетным гражданином города Пскова, настоятелем воинского храма Святого Благоверного Великого князя Александра Невского митрофорным протоиереем Олегом Тэором, присутствовали псковские военнослужащие, сотрудники Управления Росгвардии и ветераны ведомства.

Герою России Анатолию Романову 27 сентября исполнилось 72 года. В 1995 году он возглавил Объединенную группировку войск на Северном Кавказе. 6 октября 1995 года его служебный автомобиль, в котором находился Анатолий Александрович, в результате теракта подорвали боевики под мостом на площади Минутка в городе Грозном.

Анатолий Романов получил тяжёлое ранение. Долго лечился в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко. С 2009 года его лечение продолжается в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии Российской Федерации.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Указом Президента Российской Федерации от 5 ноября 1995 года, генерал-лейтенанту ему присвоено звание Героя Российской Федерации и очередное воинское звание генерал-полковника.