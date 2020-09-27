Публикуем видео ДТП с 15-летним мотоциклистом
Публикуем видео ДТП с 15-летним мотоциклистом.
27 сентября на перекрёстке в деревне Неёлово-1 Псковского района 15-летний мотоциклист врезался в Chevrolet Aveo. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, автомобиль двигался по трассе в сторону Пскова, когда его «догнал» мотоциклист, не рассчитавший скорость.
В результате столкновения подростка выкинуло на встречную полосу. Мальчик получил переломы ног. Обстоятельства происшествия выясняются.