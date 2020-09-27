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Общество

Число умерших от коронавируса в мире превысило миллион

Фото Дарьи Хватковой.

Число умерших от коронавируса по всему миру с начала пандемии превысило миллион человек, свидетельствуют данные портала Worldometer, который отображает всемирную статистику в реальном времени.

Больше всего людей умерло от коронавируса в США — 209 тысяч человек. Россия находится на 12-м месте, в нашей стране скончались 20 тысяч пациентов с COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33,1 млн заболевших, 24,5 млн человек выздоровели. В России выявили более 1,1 млн человек с COVID-19.

В Псковский области заболело 5 398 человек

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