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Общество

Поиски пропавшего в Невельском районе мужчины продолжаются

Фото: группа ВКонтакте «Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Псковской области».

Поиски пропавшего в Невельском районе 53-летнего Юрия Киселева продолжаются. Об этом сообщает группа «Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Псковской области» в соцсети Вконтакте.

Поисковый отряд отметил, что мужчина пропал в деревне Борки Невельского района 20 июля. 

Рост мужчины 170 сантиметров, нормальное телосложение, глаза зелёные, волосы седые. 

Люди, которым известно что-либо о местонахождении пропавшего, могут позвонить инфоргу отряда: 8 (921) 218-17-44, на горячую линию 8 (800) 700-54-52 или в 112.

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