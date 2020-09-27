Поиски пропавшего в Невельском районе мужчины продолжаются
Поиски пропавшего в Невельском районе 53-летнего Юрия Киселева продолжаются. Об этом сообщает группа «Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Псковской области» в соцсети Вконтакте.
Поисковый отряд отметил, что мужчина пропал в деревне Борки Невельского района 20 июля.
Рост мужчины 170 сантиметров, нормальное телосложение, глаза зелёные, волосы седые.
Люди, которым известно что-либо о местонахождении пропавшего, могут позвонить инфоргу отряда: 8 (921) 218-17-44, на горячую линию 8 (800) 700-54-52 или в 112.