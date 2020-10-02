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Общество

Ещё 14 человек заразились коронавирусом в Псковской области

14 новых случаев коронавируса обнаружили в Псковской области, сообщил в своем Instagram губернатор Михаил Ведерников. Общее число заражений с момента начала эпидемии достигло 5 412 случаев.

За минувшие сутки из псковского ковид-центра выписались 3 пациента. Всего выздоровело 4023 человека. 

Количество умерших по-прежнему остаётся на цифре 65.

«За сегодня подтверждённых случаев значительно меньше. Благодарю всех, кто продолжает соблюдать требования Роспотребнадзора. Вместе справимся», – написал Михаил Ведерников. 

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