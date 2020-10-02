Ещё 14 человек заразились коронавирусом в Псковской области
14 новых случаев коронавируса обнаружили в Псковской области, сообщил в своем Instagram губернатор Михаил Ведерников. Общее число заражений с момента начала эпидемии достигло 5 412 случаев.
За минувшие сутки из псковского ковид-центра выписались 3 пациента. Всего выздоровело 4023 человека.
Количество умерших по-прежнему остаётся на цифре 65.
«За сегодня подтверждённых случаев значительно меньше. Благодарю всех, кто продолжает соблюдать требования Роспотребнадзора. Вместе справимся», – написал Михаил Ведерников.