Актриса Ксения Тишкова поступила в СпбГИКиТ

10:14, 28 сентября 2020, ПАИ

Актриса Псковского академического театра драмы Ксения Тишкова поступила в Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ) и рассталась с прежним местом работы. Об этом она сообщила в своем Facebook.

«Полторы недели на новом месте! Новые перспективы, новые знакомства! Теперь я студентка СпбГИКиТ. И у меня есть все основания гордиться собой!» - написала Ксения Тишкова.

Актриса рассказала, что ей удалось подготовиться к экзаменам по истории, обществознанию, литературе, русскому языку и другим дисциплинам с нуля и сдать вступительные испытания на высокие баллы.

Ксению зачислили в институт, и она переехала в Санкт-Петербург.

«Я солгу, если скажу, что мне не страшно. Но я спешу жить! Жить, учиться и вдыхать новые возможности! Занимаюсь тем, чем бы и не думала заниматься. И мне странно, ново и хо-ро-шо! Меня будто бы отключили от ИВЛ, и я делаю первые осторожные доборы воздуха. Что, естественно, страшно, но в то же время радостно!» - написала Тишкова в своем профиле.

Интервью Псковского агентства информации с актрисой читайте здесь.