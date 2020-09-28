Объявлен конкурс на замещение должности главы администрации Соснового Бора
В Себежском районе объявили конкурс на замещение должности главы администрации Соснового Бора. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.
Конкурс на замещение вакантной должности состоится 14 октября 2020 года. Среди требований к кандидату значатся наличие высшего образования, стажа муниципальной службы и профессиональных знаний, навыков, соответствующих управленческой деятельности.
Сейчас пост главы администрации поселения занимает Василий Зинёв. На этой должности он находится с 2001 года.