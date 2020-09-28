Молочная мегаферма в Новосокольническом районе откроется 15 октября

10:43, 28 сентября 2020, ПАИ

В октябре откроется товарно-молочная ферма в Новосокольническом районе. Об этом рассказал генеральный директор АО «Красное знамя», председатель экономического комитета Псковского областного Собрания Андрей Козлов в эфире проекта ПАИ-live 28 сентября.

«15 числа будем здесь делать открытие и должны всё успеть», - рассказал Андрей Козлов, добавив, что строительство одной из самых крупных в регионе товарно-молочных ферм рассчитано на 1 800 буренок. По словам Козлова, есть определенные требования карантирования.

«На соседней площадке у нас стоят еще порядка 400 с лишним голов, в ближайший месяц приедет еще 400», - добавил Андрей Козлов.

До конца года планируется завезти еще 1 250 голов.