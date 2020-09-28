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Общество

Студентка из Пскова раскопала античную дорогу в Севастополе

Студентка исторического факультета ПсковГУ Анна Петрова приняла участие в проекте «Волонтеры наследия. Херсонес 2020» в Севастополе.

Анна внесла вклад в благоустройство памятника древней архитектуры и приняла участие в раскопках древней античной дороги, которая является одним из значимых археологических свидетельств III-IV веков до н. э. в границах современного Севастополя. «Проект помог мне посмотреть по-новому на историю нашей страны, насколько она богата, потому что была возможность своими руками соприкоснуться с ней. Я буду стараться вовлекать одногруппников в волонтерскую деятельность», - отметила Анна.

Анне также удалось побывать на Севастопольском балу, который очень впечатлил студентку: «Хотелось бы заняться организацией подобного бала в Пскове. Чтобы так же, в центре города, у жителей была возможность увидеть зрелищное мероприятие и поучаствовать в нем».

Проект «Волонтеры наследия» реализуется в рамках программы «Волонтеры культуры» национального проекта «Культура» и направлен на развитие и поддержку добровольческих движений в сфере сохранения культурного наследия, включая деятельность по сохранению исторического облика малых городов.

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