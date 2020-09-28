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Общество

Роботы будут трудиться на новой молочной ферме в Новосокольническом районе

В Новосокольническом районе в АО «Красное знамя», где к концу подходит строительство одной из самых крупных в регионе товарно-молочных ферм, на предприятии будут работать роботы. Об этом заявил генеральный директор АО «Красное знамя», председатель экономического комитета Псковского областного Собрания Андрей Козлов в эфире проекта ПАИ-live 28 сентября.

По его словам, роботов сконструировали в голландской фирме Lely. Сейчас на новой ферме идут предмонтажные работы, и машины планируется поставить на следующей неделе. Роботы весом по 700 килограммов будут находиться в каждом коровнике и «подпихивать», как отметил Козлов, животным корма.

«Чтобы корма осталось как можно меньше, чтобы поедаемость их была максимальной», - сказал гость эфира, подчеркнув, что коровы «абсолютно спокойно» относятся к нечеловеческому запаху.

 

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