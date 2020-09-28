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Общество

В Невельском районе разыскивают ушедшего два месяца назад мужчину

Поисковый отряд «Лиза Алерт» разыскивает 53-летнего жителя деревни Борки Невельского района Юрия Киселева. Об этом сообщается в соцсетях отряда.

Мужчина ушел из дома 20 июля 2020 года и не вернулся.

Его рост 170 сантиметров, телосложение нормальное, волосы седые, глаза зеленые. Ушел в зеленой рубашке поло, темно-синих брюках и серых кроссовках.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят обратиться по телефонам 112, 8 (800) 700-54-52 или к инфоргу Марии 8 (921) 218-17-44.

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