В Невельском районе разыскивают ушедшего два месяца назад мужчину
Поисковый отряд «Лиза Алерт» разыскивает 53-летнего жителя деревни Борки Невельского района Юрия Киселева. Об этом сообщается в соцсетях отряда.
Мужчина ушел из дома 20 июля 2020 года и не вернулся.
Его рост 170 сантиметров, телосложение нормальное, волосы седые, глаза зеленые. Ушел в зеленой рубашке поло, темно-синих брюках и серых кроссовках.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят обратиться по телефонам 112, 8 (800) 700-54-52 или к инфоргу Марии 8 (921) 218-17-44.