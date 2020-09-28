Более чем в миллиард рублей обошлось строительство новой фермы в Новосокольническом районе

11:22, 28 сентября 2020, ПАИ

Стоимость возведения товарно-молочной фермы «Красное знамя» в Новосокольническом районе, по предварительным расчетам, составляет 1,118 миллиарда рублей. Об этом в эфире ПАИ-live 28 сентября сообщил генеральный директор АО «Красное знамя», председатель экономического комитета Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

«Стоимость проекта 1,118 миллиарда рублей. Но мы сделали некую оптимизацию, и, наверное, он будет чуть-чуть подешевле. Но всё равно это будет близко к этим цифрам», - отметил Андрей Козлов.

Директор фермы добавил, что партнеры De Laval сделали предприятию большие скидки, так как «Красное знамя» - первая ферма в Псковской области, которая обратилась к этой технологии.

По словам Андрея Козлова, в среднем цена одной коровы в Псковской области составляет 165 тысяч рублей. «Мы работаем с 40 контрагентами по коровам. Есть хозяйства, которые продают за килограмм живого веса, а есть хозяйства, которые продают за голову. Есть различный вес животного, но мы делали анализ и средняя цена – 165 тысяч рублей», - сообщил он.