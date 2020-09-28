На молочной ферме в Новосокольническом районе применяются новые технологии

11:33, 28 сентября 2020, ПАИ

Новые технологии применяются на молочной ферме в Новосокольническом районе. Об этом рассказал генеральный директор АО «Красное знамя», председатель экономического комитета Псковского областного Собрания Андрей Козлов в эфире проекта ПАИ-live 28 сентября.

На молочной ферме в Новосокольническом районе впервые в Псковской области применяются новые технологии: карусель для доения De Laval, хранение силоса по технологии немецкой компании ВÖСК. Каждая из 12 целостных траншей вмещает в себя 2,5 тысячи тонн кормов.

«Мы уже ведем кормозаготовки, часть уже кормим с заготовки этого года, - рассказал Андрей Козлов. - Закупили четыре целостных ямы технологии немецкой компании ВÖСК». По словам спикера, технология достаточно уникальная - в ней применены специальные пленки, закрывающие элементы, мешки, которые находятся с гравием.

«Привозится зеленая масса, трамбуется, и после этого происходит ее ферментация и консервирование. При консервировании происходит увеличение тепла и выделяется углекислый газ. А углекислый газ является консервантом», - отметил Козлов, добавив, что при правильном замариновании корм хранится долго. Ранее такую немецкую технологию использовали в Ленинградской и Вологодской областях.

«Думаю, что технология в ближайшее время себя окупит», - подчеркнул Андрей Козлов.

Говоря о карусели для доения De Laval, спикер отметил, что 60 коров находятся на карусели и доятся. «На сегодняшний момент в смену у нас работает 5 доярок и два слесаря, эту карусель обслуживает порядка семи человек», - рассказал Козлов. В Псковской области такая карусель первая, но в России они уже имеются.

«Когда корова доится, это всё выводится на монитор, имеется громкоговоритель», - отметил Андрей Козлов, добавив, что в идеале карусель должна делать полный оборот за 12 минут, но из-за того, что многие из животных немолодые и были на привязи, - их пока приручают.