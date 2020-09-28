Средняя зарплата доярки на псковской ферме достигает 35 тысяч рублей

11:34, 28 сентября 2020, ПАИ

Средняя зарплата доярки на товарно-молочной ферме в Новосокольническом районе составляет 35 тысяч рублей. Об этом в эфире ПАИ-live 28 сентября сообщил генеральный директор АО «Красное знамя», председатель экономического комитета Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

Директор предприятия объяснил, что доярки работают посменно: с 6:00 до 14:00, с 14:00 до 22:00 и с 22:00 до 6:00. Смена у одной работницы длится восемь часов.

«Доение у нас двухразовое. В зависимости от наполнения, - пояснил Андрей Козлов. - Сейчас 700 голов и они доятся три часа, дальше будет 1,5 тысячи, будет шесть часов. Это конвейер. Пришли доярки, зашли через санпропускники, приняли душ, надели спецодежду и пошли работать. Приехала другая смена, на их места встала и поменяла. Это определенный конвейер в молочном животноводстве».