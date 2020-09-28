0
15:30
Новые карусели планируется купить для Детского парка в Пскове
15:08
Восемь щенков спасли псковские зоозащитники от нерадивой хозяйки
14:22
«Бабье лето» вернется в Псковскую область 30 сентября
14:11
Губернаторы российских областей «спасли союз Белоруссии и России» - Лукашенко
14:01
На трассе Р-23 в Псковской области отремонтировали три моста
13:34
Качество уборки псковского дендропарка проверяется регулярно
13:03
Псковские газовики отработали действия по ликвидации утечки газа
Еще новости
Общество

3 октября ежегодный День открытых дверей Банка России пройдет в онлайн-формате

Ежегодный День открытых дверей Банка России пройдет в онлайн-формате 3 октября с 8:00 до 20:00 по московскому времени, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отделения Псков Банка России. 

Участникам предложат виртуальную экскурсию по зданию и Музею Банка России на Неглинной улице, пригласят поучаствовать в «Финансовом практикуме»,  узнать о работе мегарегулятора и его 160-летней истории.

Также  в рамках программы Дня открытых дверей пройдет несколько прямых эфиров, в которых историк Александр Бугров раскроет тайны знаменитых банковских зданий, первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов ответит на вопросы об инвестициях и связанных с ними рисках. Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский расскажет о людях, которые работают в Центральном банке, о знаниях и навыках, востребованных в финансовой сфере. Еще для гостей приготовлены тесты, игры для детей и взрослых и много чего другого.

3 октября 2019 года все желающие посетили экскурсию по историческому зданию и музею Отделения Псков, а также расчетно-кассовый центр в Великих Луках.
Участники побывали на тематических выставках и лекциях по актуальным темам финансового рынка, включая противодействие мошенничеству, приняли участие в мастер-классах по определению подлинности банкнот, а также увидели работу монетосчетной и счетно-сортировальной техники, с помощью которой осуществляются операции по выдаче и приему денежной наличности, пересчету банкнот и монет Банка России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Новые карусели планируется купить для Детского парка в Пскове
28 сентября 2020
Новые карусели планируется купить для Детского парка в Пскове
Восемь щенков спасли псковские зоозащитники от нерадивой хозяйки
28 сентября 2020
Восемь щенков спасли псковские зоозащитники от нерадивой хозяйки
«Бабье лето» вернется в Псковскую область 30 сентября
28 сентября 2020
«Бабье лето» вернется в Псковскую область 30 сентября
Губернаторы российских областей «спасли союз Белоруссии и России» - Лукашенко
28 сентября 2020
Губернаторы российских областей «спасли союз Белоруссии и России» - Лукашенко
На трассе Р-23 в Псковской области отремонтировали три моста
28 сентября 2020
На трассе Р-23 в Псковской области отремонтировали три моста
Качество уборки псковского дендропарка проверяется регулярно
28 сентября 2020
Качество уборки псковского дендропарка проверяется регулярно
Псковские газовики отработали действия по ликвидации утечки газа
28 сентября 2020
Псковские газовики отработали действия по ликвидации утечки газа
Полуприцеп горел в Себежском районе
28 сентября 2020
Полуприцеп горел в Себежском районе

Идет загрузка...