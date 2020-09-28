3 октября ежегодный День открытых дверей Банка России пройдет в онлайн-формате

12:43, 28 сентября 2020, ПАИ

Ежегодный День открытых дверей Банка России пройдет в онлайн-формате 3 октября с 8:00 до 20:00 по московскому времени, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отделения Псков Банка России.

Участникам предложат виртуальную экскурсию по зданию и Музею Банка России на Неглинной улице, пригласят поучаствовать в «Финансовом практикуме», узнать о работе мегарегулятора и его 160-летней истории.

Также в рамках программы Дня открытых дверей пройдет несколько прямых эфиров, в которых историк Александр Бугров раскроет тайны знаменитых банковских зданий, первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов ответит на вопросы об инвестициях и связанных с ними рисках. Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский расскажет о людях, которые работают в Центральном банке, о знаниях и навыках, востребованных в финансовой сфере. Еще для гостей приготовлены тесты, игры для детей и взрослых и много чего другого.

3 октября 2019 года все желающие посетили экскурсию по историческому зданию и музею Отделения Псков, а также расчетно-кассовый центр в Великих Луках.

Участники побывали на тематических выставках и лекциях по актуальным темам финансового рынка, включая противодействие мошенничеству, приняли участие в мастер-классах по определению подлинности банкнот, а также увидели работу монетосчетной и счетно-сортировальной техники, с помощью которой осуществляются операции по выдаче и приему денежной наличности, пересчету банкнот и монет Банка России.