Рособрнадзор рассмотрит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз

12:45, 28 сентября 2020, ПАИ

Рособрнадзор рассмотрит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз и возможность отказа от обязательной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) всеми выпускниками школ, сообщают в пресс-службе ведомства.

Ранее Рособрнадзор получил предложения отказаться и оставить экзамены только для абитуриентов вузов. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что все поступающие предложения будут «анализироваться и обсуждаться».

Ведомство рассмотрит заявки по организации видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов и оборудованию пунктов кондиционерами. Также есть предложения увеличить время экзаменов по отдельным предметам. В министерстве уже уточнили, что с 2021 года продолжительность ЕГЭ по биологии увеличится на 20 минут.