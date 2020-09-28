Весь навоз с мегафермы «Красное знамя» будет вноситься на поля

12:30, 28 сентября 2020, ПАИ

Навоз, который «производит» ферма «Красное знамя» в Новосокольническом районе, практически весь будет вноситься на поля в виде удобрений. Об этом рассказал в эфире ПАИ-live 28 сентября директор предприятия Андрей Козлов.

«Навозоудаление - это «лагуна». Из нее мы выкачиваем навоз на поля, которые потом сеем и пашем. Это наше определенное достояние. На сегодняшний момент самое дешевое и самое хорошее удобрение. Если есть внесение навоза, то агроном на полях не нужен. Иммунитет почвы увеличивается», - пояснил директор фермы.

Также Андрей Козлов рассказал, что местные дачники на своих участках используют навоз с молочной фермы.

«Раньше навозоудаление шло через транспортер. Сейчас оно идет с разделением фракций на жидкую и твердую. Твердая отжимается и складируется на бетонные площадки и потом вносится на поля. А жидкая фракция с помощью шланговой системы будет вноситься на поля. Все поля экстенсивно используются. На сегодняшний момент нам даже этого объема навоза будет недостаточно», - отметил Андрей Козлов.