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Общество

Вакцинированные от COVID-19 смогут вести дневник самонаблюдения на «Госуслугах»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с Минздравом России запустило на Едином портале государственных и муниципальных услуг и в мобильном приложении портала госуслуг дневник самонаблюдения для граждан, сделавших прививку от коронавирусной инфекции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минцифры России.

Ведение дневника самонаблюдения на Едином портале госуслуг доступно для всех граждан, получивших вакцину в рамках гражданского оборота.

«Минцифры России включилось в борьбу с коронавирусом еще в самом начале пандемии. На портал мы выводили самые различные сервисы (регистрация сведений о прибытии из-за границы, оформление социальных выплат и прочие). Дневник самонаблюдения поможет оперативно передавать в Минздрав России всю необходимую информацию о самочувствии после вакцинирования от COVID-19», – сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов.

После вакцинации граждане смогут вносить в этот дневник отметки о состоянии своего здоровья, о медикаментах, если те применялись для устранения недомоганий. Полученные данные автоматически направляются в Минздрав России, где специалисты анализируют их и при необходимости проводят дополнительные консультации. В дневнике также предусмотрены пуш-уведомления, напоминающие о необходимости своевременного внесения информации.

«Граждане, вакцинированные в рамках гражданского оборота вакцины, смогут добровольно вводить информацию о своем самочувствии. Это не только поможет осуществлять эффективный медицинский контроль за состоянием здоровья вакцинированных, но также позволит расширить базу для наблюдения за реакцией организма на введение вакцины», – сообщил замминистра здравоохранения Российской Федерации Павел Пугачев.

В рамках гражданского оборота во все регионы поставлены пробные партии вакцины «Спутник V». Вакцинацию в рамках гражданского оборота в приоритетном порядке и на добровольных началах пройдут граждане, входящие в группы высокого риска инфицирования: прежде всего медицинские и педагогические работники. В ряде регионов вакцинация групп риска уже началась.

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