Сильные ветры повредили леса в Бежаницком, Невельском и Себежском районах

12:42, 28 сентября 2020, ПАИ

Устойчивость более 200 га лесов в Бежаницком лесничестве Псковской области нарушили минувшим летом сильные ветры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Новгородской области».

Выявленные повреждения сильными ветрами не имеют массового характера и составляют до 15% от общего запаса древесины обследованных участков.

«Оперативность выявления свежих ветровалов очень важна, так как это значительно снижает вероятность дальнейшего ослабления лесных насаждений и развития очагов вредных организмов», - отметил директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов.

Результаты проведенных наблюдений внесут в реестры государственного лесопатологического мониторинга. Затем комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области сможет использовать эту информацию для планирования объемов лесопатологических обследований, которые станут основанием для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий.

Также есть данные о повреждении лесов в Невельском и Себежском лесничествах.