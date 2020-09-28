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Сильные ветры повредили леса в Бежаницком, Невельском и Себежском районах

Устойчивость более 200 га лесов в Бежаницком лесничестве Псковской области нарушили минувшим летом сильные ветры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Новгородской области».

Выявленные повреждения сильными ветрами не имеют массового характера и составляют до 15% от общего запаса древесины обследованных участков.

«Оперативность выявления свежих ветровалов очень важна, так как это значительно снижает вероятность дальнейшего ослабления лесных насаждений и развития очагов вредных организмов», - отметил директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов.

Результаты проведенных наблюдений внесут в реестры государственного лесопатологического мониторинга. Затем комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области сможет использовать эту информацию для планирования объемов лесопатологических обследований, которые станут основанием для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий. 

Также есть данные о повреждении лесов в Невельском и Себежском лесничествах. 

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