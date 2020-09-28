Два года тюрьмы грозит укравшему телефон в гостях псковичу

12:43, 28 сентября 2020, ПАИ

В Пскове местному жителю грозит два года тюрьмы за кражу телефона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

Кража произошла 7 июля. В 2:00 31-летний мужчина в гостях на переулке Машиниста взял на кухонном столе мобильный телефон HONOR 10i, который принадлежал девушке, и положил в карман кофты. Ущерб составил 12 тыс. 677 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества).

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения.