О перекосе между зарплатами артистов и техперсонала рассказал директор башкирского театра

12:43, 28 сентября 2020, ПАИ

Директор Башкирского национального академического театра драмы имени М. Гафури Иршат Файзуллин рассказал о проблемах, с которыми сегодня сталкивается национальный театр в России, передает корреспондент Псковского агентства информации с открытой дискуссии «Национальный театр России: новая стратегия» в Псковском академическом театре драмы имени Пушкина.

Иршат Файзуллин назвал глубинной проблемой национальных театров значительное сокращение численности носителей языка. Театру имени Гафури исполнилось 100 лет, 50 лет назад в учреждении ввели систему синхронного перевода на русский язык. «Мы заинтересованы в том, чтобы в театр приходили все люди, все национальности, вне зависимости от того, на каком языке говорят», - отметил спикер.

Руководитель театра заметил, что из 500 зрителей спектакля приблизительно 300 приходят в наушниках, чтобы слышать перевод на русский язык. «Получается, что зрителю интересен не сам театр, а творческий продукт», - заметил он.

Также одной из ключевых проблем театра Иршат Файзуллин назвал перекос между зарплатами артистов и технического персонала. По его словам, у артистов театра зарплата высокая, а у технических работников – очень маленькая.