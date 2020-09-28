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Общество

Интернет не может стать формой существования театра – Жанна Зарецкая

«Интернет – это только средство, это не форма существования театра», - заявила театральный критик из Санкт-Петербурга Жанна Зарецкая, выступая с докладом на круглом столе «Национальный театр России: новая стратегия» в Псковском академическом театре драмы имени Пушкина 28 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Критик проанализировала, как пандемия коронавируса повлияла на жизнь театра в России. «Театр должен в любое время, при любых катастрофах выстраивать горизонтальные связи в обществе», - подчеркнула Жанна Зарецкая, добавив, что театр не может существовать исключительно в интернете, так как это «живой обмен энергиями».

В пример критик поставила творчество режиссера Бориса Павловича, который представил на Пушкинском театральном фестивале в Пскове свой спектакль «Лавр», где задействованы люди с аутизмом. «Борис Павлович пытается разрушить границы между различными слоями общества, в том числе между особенными людьми и условно «нормальными». Это и есть главный вызов, который отчасти нас стимулировала решать ситуация пандемии», - заметила Жанна Зарецкая.

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