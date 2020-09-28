0
15:30
Новые карусели планируется купить для Детского парка в Пскове
15:08
Восемь щенков спасли псковские зоозащитники от нерадивой хозяйки
14:22
«Бабье лето» вернется в Псковскую область 30 сентября
14:11
Губернаторы российских областей «спасли союз Белоруссии и России» - Лукашенко
14:01
На трассе Р-23 в Псковской области отремонтировали три моста
13:34
Качество уборки псковского дендропарка проверяется регулярно
13:03
Псковские газовики отработали действия по ликвидации утечки газа
Еще новости
Общество

Полуприцеп горел в Себежском районе

Полуприцеп Schmitz 2006 года выпуска горел на 567-м километре трассы М-9 в Себежском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар случился 27 сентября в 12:04. Пожарные, прибыв на место происшествия, оперативно ликвидировали возгорание, тем самым предотвратив распространение пламени, уточнили в пресс-службе.

В результате пожара в полуприцепе поврежден правый борт. Причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов транспорта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Новые карусели планируется купить для Детского парка в Пскове
28 сентября 2020
Новые карусели планируется купить для Детского парка в Пскове
Восемь щенков спасли псковские зоозащитники от нерадивой хозяйки
28 сентября 2020
Восемь щенков спасли псковские зоозащитники от нерадивой хозяйки
«Бабье лето» вернется в Псковскую область 30 сентября
28 сентября 2020
«Бабье лето» вернется в Псковскую область 30 сентября
Губернаторы российских областей «спасли союз Белоруссии и России» - Лукашенко
28 сентября 2020
Губернаторы российских областей «спасли союз Белоруссии и России» - Лукашенко
На трассе Р-23 в Псковской области отремонтировали три моста
28 сентября 2020
На трассе Р-23 в Псковской области отремонтировали три моста
Качество уборки псковского дендропарка проверяется регулярно
28 сентября 2020
Качество уборки псковского дендропарка проверяется регулярно
Псковские газовики отработали действия по ликвидации утечки газа
28 сентября 2020
Псковские газовики отработали действия по ликвидации утечки газа
Полуприцеп горел в Себежском районе
28 сентября 2020
Полуприцеп горел в Себежском районе

Идет загрузка...