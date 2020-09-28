Полуприцеп горел в Себежском районе
Полуприцеп Schmitz 2006 года выпуска горел на 567-м километре трассы М-9 в Себежском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Пожар случился 27 сентября в 12:04. Пожарные, прибыв на место происшествия, оперативно ликвидировали возгорание, тем самым предотвратив распространение пламени, уточнили в пресс-службе.
В результате пожара в полуприцепе поврежден правый борт. Причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов транспорта.