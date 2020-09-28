В Пскове может появиться центр национальных театров

13:51, 28 сентября 2020, ПАИ

Арт-директор Псковского академического театра драмы имени Пушкина выразил надежду, что в Пскове появится площадка, которая будет объединять национальные театры России подобно той, что планируют создать в Москве, передает корреспондент Псковского агентства информации с открытой дискуссии «Национальный театр России: новая стратегия» в Псковском академическом театре драмы имени Пушкина.

Андрей Пронин оценил перспективность создания Центра национальных театров в Москве, который, по его мнению, будет способствовать пропаганде творчества национальных театров, вызовет больший интерес к ним у всей России. «Очень здорово, что здесь, в Пскове, тоже может возникнуть подобный центр, куда вы будете приезжать со своими спектаклями», - обратился к руководителям национальных театров, которые присутствуют на круглом столе, спикер.

Арт-директор Пушкинского театра отметил, что Псковская область – «смычка со странами Балтии», «некие ворота». Это возможность для национальных театров выезжать на зарубежные гастроли и показывать, какое количество народов и разнообразие языка есть в России.

«Мы можем вызвать еще большее уважение за рубежом, впечатлить разными гранями нашей страны, которые недостаточно известны. Мы бы могли поразить другие страны и плотнее войти в мировое театральное движение», - сказал Андрей Пронин.