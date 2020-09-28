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Общество

На трассе Р-23 в Псковской области отремонтировали три моста

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» ввело в эксплуатацию три отремонтированных моста на федеральной дороге Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь в Невельском, Опочецком и Пустошкинском районах Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе упрдора.

В частности, подрядная организация выполнила работы по приведению мостов через ручей Синий на 514-м километре и реку Великую на 400-м  и 455-м км общей протяженностью 143,95 м в нормативное состояние. На объектах отфрезеровано старое асфальтобетонное покрытие и разобраны конструктивные элементы, отремонтированы шкафные стенки, устроены переходные плиты и лежни, отремонтированы подферменники и заменены резиновые опорные части, восстановлены железобетонные поверхности пролетных строений. На мостовом полотне устроен защитный слой из бетона и слой гидроизоляции, установлено 673,1 п. м перильного и барьерного ограждений, на мостах, пешеходных тротуарах и подходах уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие общей площадью 3461 кв. м, нанесена горизонтальная дорожная разметка. В ходе ремонта у моста через Великую на 455-м км устроена смотровая площадка.

Для обеспечения устойчивости земляного полотна на подходах к мосту через ручей Синий специалисты выполнили устройство 116 свай, которые в дальнейшем были объединены монолитной плитой. Упор конуса сделан из металлического шпунтового ограждения. Также на этом искусственном сооружении впервые на территории Псковской области применена однокомпонентная полиуретановая гидроизоляция.

Отвод воды с поверхности автомобильной дороги обеспечен через систему водоотвода с установленным локальным очистным сооружением. Это позволяет обеспечить высокую степень очистки воды, сбрасываемой на прилегающую территорию в водоохранной зоне.

До конца 2020 года в Псковской области планируется завершить капитальный ремонт участков с 211-го по 245-й и с 428-го по 448-й километр трассы Р-23, а в следующем году – с 448-го по 468-й.

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