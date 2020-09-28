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Общество

«Бабье лето» вернется в Псковскую область 30 сентября

28 и 29 сентября в Псковской области будут идти дожди, и за счет того, что небо затянуто тучами, на улице не так тепло, как было в предыдущие дни. Всего +12...+15 градусов. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказала начальник регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

С 30 сентября погода изменится, в силу вступит антициклон, и воздух прогреется до +18 градусов днём и до +4...+9 градусов ночью. Будет дуть слабый восточный ветер. «Такая погода «бабьего лета» сохранится до вечера 4 октября, а потом снова возможен дождь», - уточнила Тала Нещадимова.

 

 

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