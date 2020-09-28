Восемь щенков спасли псковские зоозащитники от нерадивой хозяйки

15:08, 28 сентября 2020, ПАИ

Псковские зоозащитники увезли от нерадивой хозяйки полузаброшенного дома восемь истощенных щенков и собаку. Об этом работники организации «Зоозащита» сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«Дорожные рабочие случайно обнаружили заброшенный… даже не дом… что-то похожее на дом. А в нем жителей - людей, похожих на свое жилье. Но самое страшное – среди них были еще и собаки», - написали волонтеры.

Дом находится в 60 километрах от Пскова, но хозяйку с первого раза застать не получилось. Зоозащитники отправлялись в деревню дважды.

Оказалось, что в доме вместе с хозяйкой живет собака и восемь щенков, которые теперь находятся в приюте «Лесопилка» в Пскове. «Итог поездок - восемь щенков и их истощенная мамочка. Все у нас», - отмечается в посте.