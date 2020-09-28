0
15:30
Новые карусели планируется купить для Детского парка в Пскове
15:08
Восемь щенков спасли псковские зоозащитники от нерадивой хозяйки
14:22
«Бабье лето» вернется в Псковскую область 30 сентября
14:11
Губернаторы российских областей «спасли союз Белоруссии и России» - Лукашенко
14:01
На трассе Р-23 в Псковской области отремонтировали три моста
13:34
Качество уборки псковского дендропарка проверяется регулярно
13:03
Псковские газовики отработали действия по ликвидации утечки газа
Еще новости
Общество

Росгвардейцы помогли эвакуировать жителей из горящего дома в Пскове

В Пскове росгвардейцы приняли участие в эвакуации людей из горящего дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны получил сообщение о возгорании в квартире в одном из домов на улице Народной. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и оказали содействие подразделениям МЧС в эвакуации людей из задымленных квартир.

Росгвардейцы также обеспечили оцепление места происшествия до момента ликвидации возгорания.

После завершения эвакуации жильцов и локализации возгорания сотрудники вневедомственной охраны вернулись на маршрут патрулирования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Новые карусели планируется купить для Детского парка в Пскове
28 сентября 2020
Новые карусели планируется купить для Детского парка в Пскове
Восемь щенков спасли псковские зоозащитники от нерадивой хозяйки
28 сентября 2020
Восемь щенков спасли псковские зоозащитники от нерадивой хозяйки
«Бабье лето» вернется в Псковскую область 30 сентября
28 сентября 2020
«Бабье лето» вернется в Псковскую область 30 сентября
Губернаторы российских областей «спасли союз Белоруссии и России» - Лукашенко
28 сентября 2020
Губернаторы российских областей «спасли союз Белоруссии и России» - Лукашенко
На трассе Р-23 в Псковской области отремонтировали три моста
28 сентября 2020
На трассе Р-23 в Псковской области отремонтировали три моста
Качество уборки псковского дендропарка проверяется регулярно
28 сентября 2020
Качество уборки псковского дендропарка проверяется регулярно
Псковские газовики отработали действия по ликвидации утечки газа
28 сентября 2020
Псковские газовики отработали действия по ликвидации утечки газа
Полуприцеп горел в Себежском районе
28 сентября 2020
Полуприцеп горел в Себежском районе

Идет загрузка...