Росгвардейцы помогли эвакуировать жителей из горящего дома в Пскове

15:20, 28 сентября 2020, ПАИ

В Пскове росгвардейцы приняли участие в эвакуации людей из горящего дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны получил сообщение о возгорании в квартире в одном из домов на улице Народной. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и оказали содействие подразделениям МЧС в эвакуации людей из задымленных квартир.

Росгвардейцы также обеспечили оцепление места происшествия до момента ликвидации возгорания.

После завершения эвакуации жильцов и локализации возгорания сотрудники вневедомственной охраны вернулись на маршрут патрулирования.