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Культура

Раритетный портрет княжны вернулся в Псков с большой выставки в Санкт-Петербурге

Раритетный портерт великой княжны Ксении Александровны (1893) кисти Валентина Серова из собрания Псковской картинной галереи вернулся с большой выставки «Александр III. Император и коллекционер. К 175-летию со дня рождения» в Русском музее Санкт-Петербурга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псково-Изборском музее-заповеднике.

Портрет Ксении Александровны является этюдом к несохранившемуся групповому портрету, заказанному Серову харьковским дворянством в честь счастливого спасения членов царского семейства при крушении поезда на станции Борки. В процессе работы художник создал серию подготовительных этюдов, причем портреты царских детей писались с натуры. Поясной портрет 17-летней Ксении Александровны представляет ее на серебристом фоне в светлом платье. 

Через год после написания портрета Ксения Александровна вышла замуж за своего двоюродного дядю, великого князя Александра Михайловича, участника русско-турецкой войны, видного теоретика военно-морского дела, историка. За первые 13 лет супружества родила дочь и шестерых сыновей. В годы Первой мировой войны занималась делами милосердия, а с 1919 года жила в Дании и Англии.

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