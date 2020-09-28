Псковичка победила на первенстве России по стрельбе из блочного лука
Мастер спорта по стрельбе из лука, спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области Ника Снеткова стала победительницей первенства России по стрельбе из блочного лука, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Ника Снеткова выступила в возрастной категории 2003–2006 годов рождения.
Еще один житель Псковской области Владимир Лактюшин стал бронзовым призером первенства страны среди спортсменов 2000–2002 годов рождения.
«Ребята остались в этом сезоне почти без соревнований на внутренней арене и без выездов за рубеж, поэтому каждый турнир и каждая победа - на вес золота. Ника подтвердила свой статус спортсменки-сборницы, а Владимир благодаря бронзе получил право войти в национальную команду», - отметил тренер лучников, заслуженный тренер России Виталий Андреев.