0
18:30
Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с Александром Лукашенко
18:21
ВИДЕО: Михаил Ведерников рассказал о договоренностях с белорусской стороной
18:08
УАЗ «Буханка» влетел в дерево в Стругокрасненском районе
17:23
Юлия Пересильд вошла в топ-10 главных киноактрис России
17:10
Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с премьер-министром Белоруссии
17:00
До +18 градусов ожидается в Псковской области 29 сентября
17:00
Михаил Ведерников занял седьмое место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
Еще новости
Общество

Псковичка победила на первенстве России по стрельбе из блочного лука

Мастер спорта по стрельбе из лука, спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области Ника Снеткова стала победительницей первенства России по стрельбе из блочного лука, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Ника Снеткова  выступила в возрастной категории 2003–2006 годов рождения.

Еще один житель Псковской области Владимир Лактюшин стал бронзовым призером первенства страны среди спортсменов 2000–2002 годов рождения.

«Ребята остались в этом сезоне почти без соревнований на внутренней арене и без выездов за рубеж, поэтому каждый турнир и каждая победа - на вес золота. Ника подтвердила свой статус спортсменки-сборницы, а Владимир благодаря бронзе получил право войти в национальную команду», - отметил тренер лучников, заслуженный тренер России Виталий Андреев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с Александром Лукашенко
28 сентября 2020
Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с Александром Лукашенко
ВИДЕО: Михаил Ведерников рассказал о договоренностях с белорусской стороной
28 сентября 2020
ВИДЕО: Михаил Ведерников рассказал о договоренностях с белорусской стороной
УАЗ «Буханка» влетел в дерево в Стругокрасненском районе
28 сентября 2020
УАЗ «Буханка» влетел в дерево в Стругокрасненском районе
Юлия Пересильд вошла в топ-10 главных киноактрис России
28 сентября 2020
Юлия Пересильд вошла в топ-10 главных киноактрис России
Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с премьер-министром Белоруссии
28 сентября 2020
Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с премьер-министром Белоруссии
До +18 градусов ожидается в Псковской области 29 сентября
28 сентября 2020
До +18 градусов ожидается в Псковской области 29 сентября
Михаил Ведерников занял седьмое место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
28 сентября 2020
Михаил Ведерников занял седьмое место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
Холодный февраль ожидается в России в 2021 году
28 сентября 2020
Холодный февраль ожидается в России в 2021 году

Идет загрузка...