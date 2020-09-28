Ловлю рыбы в Чудском озере запретят с 1 октября

16:20, 28 сентября 2020, ПАИ

В связи с началом осеннего нереста на водоемах Северо-Запада вступили в силу запреты на вылов (добычу) рыбы, сообщили Псковскому агентству информации в Северо-Западном территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.

На Чудском озере в Псковской области запрещено рыболовство с 1 октября до ледостава в границах между линиями на севере - от южной

оконечности деревни Островцы до мельницы в деревне Педаспяэ, на юге - от мыса Ухтина до мыса Сиговицы, на востоке - от деревни Подборовье до устья реки Самоловки, а также в квадратах 14-к и 17-з (приложение N 3 к Правилам рыболовства «Координаты квадратов Чудского озера»).

На Теплом озере с 1 ноября по 30 декабря зпрещена добыча ряпушки, с 20 октября по 20 ноября - сига. С 1 сентября по 31 декабря запрещено использование ставных сетей с размером ячеи 28-36 мм за исключением одного километра прибрежной зоны Чудского

озера и 500 метров прибрежной зоны Псковского и Теплого озер.

За нарушение правил предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей с конфискацией судна и незаконных орудий лова. В особых случаях нарушители будут привлечены к уголовной ответственности.

На водоемах организуют регулярные рейды рыбинспекторов и полиции.

С более подробной информацией об осенне-нерестовых запретах можно ознакомиться на сайте Северо-Западного территориального управления Росрыболовства sztufar.ru в разделе «Правила рыболовства». Управление призывает сообщать о фактах браконьерства по телефону горячей линии рыбоохраны 8 (921) 931-32-16.