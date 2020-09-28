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Общество

Холодный февраль ожидается в России в 2021 году

Фото Дарьи Хватковой

В 2021 году россиян ожидает холодный февраль. Синоптики прогнозируют холодный по сравнению с 2020 годом февраль, пишет ТАСС.

Февраль 2021 года ожидается холоднее прошлогоднего на большей части страны за исключением восточных регионов Дальневосточного федерального округа.

По словам синоптиков, средняя месячная температура воздуха в последний зимний месяц будет выше нормы в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, на большей части Приволжского федерального округа и на севере Южного федерального округа.

Выше нормы ожидается температура в октябре в западных областях Северо-Западного федерального округа, в Красноярском крае, в Кемеровской и Иркутской областях, а также на большей части Дальневосточного федерального округа.

В ноябре средняя температура воздуха превысит норму на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также на северо-востоке Якутии. В этих же районах в декабре будет теплее нормы.

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